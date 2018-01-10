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Суд по делу Януковича снова перенесли, потому что его адвокаты выехали из страны

Судебное заседание о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли на следующую неделю

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она пояснила, что сегодня в десять часов утра в Оболонском райсуде Киева должно продолжиться судебное разбирательство уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене.

"Но. Адвокаты Януковича отбыли в ... командировки. Один - в Турцию. Другой - в Польшу. Прокурор Руслан Кравченко считает такие причины неуважительными, зато уверен, что такие действия защиты экс-президента направлены на срыв судебных заседаний", - отметила Сарган.

В результате судьи решили объявить перерыв до десяти утра 17 января.

 

  • Ранее экс-президенту Януковичу в Оболонском райсуде Киева зачитали обвинительный акт по делу о госизмене.
  • Суд разрешил заочное рассмотрение дела о государственной измене Януковича.
  • 30 июня Генпрокуратура объявила о новых подозрениях бывшему президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко по делу о преступлениях против Майдана.
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