Суд по делу Януковича снова перенесли, потому что его адвокаты выехали из страны

10 января, 2018, 10:43

Судебное заседание о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли на следующую неделю

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она пояснила, что сегодня в десять часов утра в Оболонском райсуде Киева должно продолжиться судебное разбирательство уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене.

"Но. Адвокаты Януковича отбыли в ... командировки. Один - в Турцию. Другой - в Польшу. Прокурор Руслан Кравченко считает такие причины неуважительными, зато уверен, что такие действия защиты экс-президента направлены на срыв судебных заседаний", - отметила Сарган.

В результате судьи решили объявить перерыв до десяти утра 17 января.