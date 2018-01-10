Стали известны подробности конфискации разворованных "семьей" Януковича средств

10 января, 2018, 20:42

Издание Al Jazeera опубликовало решение Краматорского райсуда по спецконфискации разворованных экс-президентом Виктором Януковичем средств со списком причастных к этому компаний и деталями преступной схемы

Об этом говорится на сайте Al Jazeera, называющем обнародованный документ судебным решением.

В документе говорится, что Виктор Янукович для хищения государственной собственности и отмывания средств, организовал и возглавил преступную организацию в марте 2010 года, включив в нее лиц из своего ближайшего окружения, которых назначал на высокие государственные должности.

Подразделения преступной организации были замаскированы под деятельность финансовой корпорации. Они получили условные названия "Аппарат Курченко Сергея Витальевича "КСО", "Аппарат Кошеля Андрея Петровича "КАП", "Департамент продаж светлых нефтепродуктов", "Департамент "Лидер-нефть", "Департамент "Облгаз", "Департамент продажи природного газа", "Департамент продажи сжиженного газа" "Департамент "Москва", "Служба безопасности" и другие.

С 2010 по 2014 год участники преступной организации создавали фиктивные предприятия, с помощью которых отмывались средства. Всего было создано более 400 таких предприятий, как резидентов так и не резидентов Украины.

Организацию Януковича обвинили, в частности, в хищении сжиженного газа, добытого ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" на 2,2 млрд грн, хищении средств НАК "Нафтогаз" на 450 млн грн, хищении 787,4 млн грн в НБУ, хищении 500 млн грн в АБ "Укргазбанк, более 2 млрд грн - в ПАО "Аграрный фонд" и тому подобном. Кроме того, путем заключения фиктивных сделок на приобретение буровых установок в НАК "Нафтогаз" было разворовано еще около 5 млрд грн.

Всего в судебном решении речь идет о хищении только по этим случаям на сумму свыше 13,24 млрд грн.

Опираясь на данные следствия, суд постановил применить спецконфискацию как денежных средств в гривнях и долларах, так и облигаций внутреннего государственного займа. Конфискованные средства находились на счетах в "Ощадбанке" и "ПриватБанке". Они были размещены, в частности, фирмами Sabulong Trading Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss Limited, Baleingate Finance Limited, Kviten Solution Limited, Loricom Holding Group Limited, Katiema Enterprises Limited, Opalcore Limited и другими.

В то же время подтвердить подлинность обнародованного Al Jazeera документа пока не представляется возможным, поскольку соответствующий официальный документ засекречен учитывая тайну следствия.