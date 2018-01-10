США готовят новую ядерную боеголовку из-за угрозы России и КНДР, - СМИ
Об этом заявил бывший спецпомощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространения ядерного оружия Джон Вулфстал, сообщает The Guardian.
Джон Вулфстал заявил, что новый обзор ядерного потенциала, подготовленный Пентагоном, предусматривает модифицированную версию ракет "Trident D5", запускаемых с подводных лодок.
По его словам, такие меры принимаются с целью сдерживания России с помощью тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.
Новая ядерная политика является значительно более жесткой, чем позиция администрации Обамы, которая стремилась ослабить роль ядерного оружия в американской обороне.
"Люди, которые вовлечены до этого, сказали мне, что они пытаются послать четкий сигнал для россиян, Северной Кореи и Китая. Это довольно хорошая, умеренная, но сильная речь, которая действительно дает понять, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к сильным последствиям для них", - сказал он.
Однако, сторонники контроля над вооружениями выразили тревогу в связи с новым предложением создать меньшее, "более практичное" ядерное оружие, заявляя, что это делает ядерную войну более вероятной.
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- В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.
- США планируют потратить более $200 миллионов на ремонт и строительство военных объектов США в Европе в рамках постоянной инициативы по сдерживанию российской агрессии.
- В вооруженных силах Великобритании указывают НАТО на то, что военно-морской флот России представляет угрозу для подводных кабелей.
- Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в "злонамеренных тактиках против США и Европы".
- Тиллерсон также заявил, что США не отменят санкции, пока Россия не выполнит Минские соглашения.