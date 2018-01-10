Самым богатым человеком мира стал основатель торгового сайта Amazon

10 января, 2018, 15:50

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon американский предприниматель Джефф Безос стал самым богатым человеком планеты

Об этом говорится в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg.

Состояние Безоса достигло $106 млрд. Это является самым высоким показателем в истории рейтинга.

Ранее самым богатым человеком в истории считался основатель Microsoft Билл Гейтс. Сейчас он занимает вторую строчку рейтинга с $93,3 млрд.

На третьей позиции оказался крупнейший в мире инвестор американец Уоррен Баффетт с $87,3 млрд, на четвертой - основатель Facebook Марк Цукерберг с $77,3 млрд, который также является гражданином США.

Закрывает топ-5 рейтинга богачей мира испанский предприниматель Амансио Ортега с $76,6 млрд.

В рейтинге миллиардеров также оказался один украинец - Ринат Ахметов, который занял 393 позицию с состоянием в $4,98 млрд.

В то же время в рейтинге оказались 27 миллиардеров-россиян.