Самым богатым человеком мира стал основатель торгового сайта Amazon
Об этом говорится в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg.
Состояние Безоса достигло $106 млрд. Это является самым высоким показателем в истории рейтинга.
Ранее самым богатым человеком в истории считался основатель Microsoft Билл Гейтс. Сейчас он занимает вторую строчку рейтинга с $93,3 млрд.
На третьей позиции оказался крупнейший в мире инвестор американец Уоррен Баффетт с $87,3 млрд, на четвертой - основатель Facebook Марк Цукерберг с $77,3 млрд, который также является гражданином США.
Закрывает топ-5 рейтинга богачей мира испанский предприниматель Амансио Ортега с $76,6 млрд.
В рейтинге миллиардеров также оказался один украинец - Ринат Ахметов, который занял 393 позицию с состоянием в $4,98 млрд.
В то же время в рейтинге оказались 27 миллиардеров-россиян.
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