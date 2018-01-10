Саакашвили жалуется, что постоянные допросы не дают ему "гастролировать" по Украине

10 января, 2018, 12:21

Экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили пришел на допрос в СБУ

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV.

Саакашвили считает, что постоянные допросы имеют целью помешать ему заниматься политической деятельностью. Также он отметил, что постоянные допросы для него стали чем-то обыденным. Также он отмечает, что посещает все следственные действия и появляется в судах.

"Я каждый день хожу на допросы и потерял счет, по каким делам. Это вместо того, чтобы я ездил по стране и занимался политической деятельностью, они превратили допросы в будни", - сказал Саакашвили.

Также он отмечает, что правоохранители должны заниматься резонансными делами, в частности такими как убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, которая, по его словам, когда ему очень помогла.