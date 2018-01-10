Саакашвили жалуется, что постоянные допросы не дают ему "гастролировать" по Украине
10 января, 2018, 12:21
Экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили пришел на допрос в СБУ
Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV.
Саакашвили считает, что постоянные допросы имеют целью помешать ему заниматься политической деятельностью. Также он отметил, что постоянные допросы для него стали чем-то обыденным. Также он отмечает, что посещает все следственные действия и появляется в судах.
"Я каждый день хожу на допросы и потерял счет, по каким делам. Это вместо того, чтобы я ездил по стране и занимался политической деятельностью, они превратили допросы в будни", - сказал Саакашвили.
Также он отмечает, что правоохранители должны заниматься резонансными делами, в частности такими как убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, которая, по его словам, когда ему очень помогла.
- Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- ГПУ вызвала Саакашвили на допрос как подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
- 5 января городской суд Тбилиси приговорил Саакашвили на 3 года лишения свободы.
- 9 января Саакашвили дал показания прокуратуре относительно расстрелов на Майдане в начале 2014 года.
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