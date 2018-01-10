Саакашвили рассказал, о чем его допрашивали в прокуратуре
10 января, 2018, 10:53
9 января экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили дал показания прокуратуре относительно расстрелов на Майдане в начале 2014 года
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре по делу расстрелов на Майдане в связи с "фактами", приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей", - рассказал Саакашвили.
Он также отметил, что следователи были "очень доброжелательные и профессиональные".
"Но я думаю, вся система работает вхолостую. Два главных дела той эпохи - отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана до сих пор не расследованы, то есть у власти в Украине до сих пор есть люди, которым не выгодно расследование этих дел", - считает Саакашвили.
- Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Северіона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- ГПУ вызвала Саакашвили на допрос как подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
- 5 января городской суд Тбилиси приговорил Саакашвили на 3 года лишения свободы.
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