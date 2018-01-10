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Саакашвили рассказал, о чем его допрашивали в прокуратуре


фото: REUTERS
9 января экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили дал показания прокуратуре относительно расстрелов на Майдане в начале 2014 года

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре по делу расстрелов на Майдане в связи с "фактами", приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей", - рассказал Саакашвили.

Он также отметил, что следователи были "очень доброжелательные и профессиональные".

"Но я думаю, вся система работает вхолостую. Два главных дела той эпохи - отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана до сих пор не расследованы, то есть у власти в Украине до сих пор есть люди, которым не выгодно расследование этих дел", - считает Саакашвили.

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