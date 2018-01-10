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Саакашвили отказывается предоставить образцы своего голоса, - ГПУ


фото: REUTERS
Экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказывался предоставить следствию образцы своего голоса

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

По его словам, следствие планирует обнародовали результаты экспертизы пленок в ближайшее время.

"Вскоре мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок, причем, хотел бы отметить, что он (Саакашвили, - ред.) никоим образом не способствует объективному расследованию этого преступления. Он уже несколько раз отверг наши ходатайства о предоставлении образцов своей речи. Этим он уже определенным образом подтверждает, что голос его и разговор имел место ", - отметил Енин.

Енин отметил, что прежде всего правоохранители расследуют финансирования протестных акций Саакашвили из-за рубежа.

"Каждое его (Саакашвили, - ред.) действие в течение особенно последних недель только расширяет маневр для правоохранителей. То есть, будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс в Украине, или еще какая-то третья опция - они только расширяются. Особенно после Жовтневого, когда Саакашвили публично призвал штурмовать данное административное здание ", - добавил Енин.

  • Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
  • По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
  • В прокуратуре утверждают, что Дангадзе с согласия Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, от которого впоследствии соратники Саакашвили получили около $ 500 тыс.
  • Курченко торговался с Саакашвили о возвращении в Украину, Одесский НПЗ, медиахолдинг и футбольный клуб.
  • Суд отказался арестовать Саакашвили.
  • ГПУ вызвала Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
  • Международная экспертиза, обнародованная ГПУ подтвердила достоверность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко.
  • 5 января городской суд Тбилиси осудив Саакашвили на 3 года лишения свободы.
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