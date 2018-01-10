Саакашвили отказывается предоставить образцы своего голоса, - ГПУ

10 января, 2018, 07:27

Экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказывался предоставить следствию образцы своего голоса

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

По его словам, следствие планирует обнародовали результаты экспертизы пленок в ближайшее время.

"Вскоре мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок, причем, хотел бы отметить, что он (Саакашвили, - ред.) никоим образом не способствует объективному расследованию этого преступления. Он уже несколько раз отверг наши ходатайства о предоставлении образцов своей речи. Этим он уже определенным образом подтверждает, что голос его и разговор имел место ", - отметил Енин.

Енин отметил, что прежде всего правоохранители расследуют финансирования протестных акций Саакашвили из-за рубежа.

"Каждое его (Саакашвили, - ред.) действие в течение особенно последних недель только расширяет маневр для правоохранителей. То есть, будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс в Украине, или еще какая-то третья опция - они только расширяются. Особенно после Жовтневого, когда Саакашвили публично призвал штурмовать данное административное здание ", - добавил Енин.