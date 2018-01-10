Рост ВВП Украины в ближайшие годы ускорится до 4%, - Всемирный банк

10 января, 2018, 18:30

Темпы роста валового внутреннего продукта Украины могут ускориться с 2% в 2017 году до 4% в 2019-2020 годах

Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", передает Liga.net.

При этом аналитики Всемирного банка считают, что уже в 2018 году рост украинского ВВП может составить 3,5%. Ускорение по крайней мере до 3,1% в текущем году ожидают за счет восстановления инвестиций и оживления промышленности и торговли.

Потенциал роста ВВП Украины также объясняют ослаблением геополитической напряженности.

В то же время в развитых странах Всемирный банк ожидает снижение темпов экономического роста до 2,2% вследствие постепенного свертывания центральными банками посткризисных программ финансового стимулирования.