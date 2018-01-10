Рост ВВП Украины в ближайшие годы ускорится до 4%, - Всемирный банк
10 января, 2018, 18:30
Темпы роста валового внутреннего продукта Украины могут ускориться с 2% в 2017 году до 4% в 2019-2020 годах
Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", передает Liga.net.
При этом аналитики Всемирного банка считают, что уже в 2018 году рост украинского ВВП может составить 3,5%. Ускорение по крайней мере до 3,1% в текущем году ожидают за счет восстановления инвестиций и оживления промышленности и торговли.
Потенциал роста ВВП Украины также объясняют ослаблением геополитической напряженности.
В то же время в развитых странах Всемирный банк ожидает снижение темпов экономического роста до 2,2% вследствие постепенного свертывания центральными банками посткризисных программ финансового стимулирования.
- Напомним, Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.
- Международное рейтинговое агентство Standard & Рoor's прогнозирует курс гривни на конец 2018 на уровне 27,3 грн/долл.
- Международный валютный фонд ухудшил прогноз среднегодовой инфляции в Украине в 2017 году на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.
- Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году до 3,5%.
Читайте также
-
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас