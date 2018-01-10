Российский суд забрал у Roshen товарный знак

10 января, 2018, 17:18

Российский суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Kremona дочернего предприятия Кондитерская компания Roshen вследствие его неиспользования

Об этом сообщили в суде, передает "Интерфакс-Украина".

Иск к Roshen подал подмосковный индивидуальный предприниматель Олег Сохацкий.

Суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Kremona в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ (напитки на основе кофе, какао или шоколада; зерновые продукты, готовые к употреблению).

По данным Роспатента, знак был зарегистрирован на компанию Roshen с 19 ноября 2010 года до 12 августа 2019 года.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления на пост главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.

Производственная деятельность Липецкой фабрики Roshen (Россия) была остановлена с 1 апреля 2017 года.