Российский миллиардер судится с Манафортом из-за мошенничества с украинскими инвестициями
10 января, 2018, 23:15
Кипрская компания Surf Horizon Limited, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, подала иск в суд против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса
Об этом сообщает РБК со ссылкой на иск, зарегистрированный в Верховном суде штата Нью-Йорк.
Согласно иску, Манафорт и Гейтс присвоили более $18,9 млн, которые Surf инвестировала в украинские телекоммуникационные компании, известные как группа Black Sea Cable. В иске также говорится, что компания оплатила еще и расходы в размере $7,35 млн.
В иске компания Дерипаски требует компенсации ущерба, "нанесенного мошенническими действиями ответчиков, ужасающей небрежностью, вероломным предательством, хищническим самоуправством", а также возмещения убытков в размере $25 млн. Сумму компенсации ущерба должен определить суд.
- Напомним, что согласно расследованию NBC News Пол Манафорт в течение последних десяти лет получил от близкого к Кремлю российского миллиардера Олега Дерипаски около $60 млн.
- 16 декабря судья окружного суда в США частично удовлетворил просьбу экс-руководителя кампании Трампа Пола Манафорта по поводу освобождения из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.
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