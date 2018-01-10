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Российский миллиардер судится с Манафортом из-за мошенничества с украинскими инвестициями

Кипрская компания Surf Horizon Limited, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, подала иск в суд против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса

Об этом сообщает РБК со ссылкой на иск, зарегистрированный в Верховном суде штата Нью-Йорк.

Согласно иску, Манафорт и Гейтс присвоили более $18,9 млн, которые Surf инвестировала в украинские телекоммуникационные компании, известные как группа Black Sea Cable. В иске также говорится, что компания оплатила еще и расходы в размере $7,35 млн.

В иске компания Дерипаски требует компенсации ущерба, "нанесенного мошенническими действиями ответчиков, ужасающей небрежностью, вероломным предательством, хищническим самоуправством", а также возмещения убытков в размере $25 млн. Сумму компенсации ущерба должен определить суд.

 

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