"Свингеры" собрали почти $11 млн за первую неделю проката
Фильм просмотрели 128 600 зрителей, говорится на официальной страничке ленты в Facebook.
"Свингеры" по жанру – комедийная мелодрама, украинская киноадаптация латвийского фильма 2016 года.
Комедия вышла в прокат 1 января 2018 года. То есть сумма сборов и количество зрителей были посчитаны за 7 праздничных дней, а не за уикенд. Поэтому, несмотря на то, что "Свингеры" собрали больше всего из украинских фильмов сразу после старта проката, о новом рекорде речь не идет, информирует Zahid.net.
Тем не менее сумма кассовых сборов является очень большой, а картина имеет шансы окупиться в прокате.
Фильм рассказывает о богатом мужчине Игоре, который скучает в компании своей девушки Илоны. Тем временем врач-пульмонолог Андрей не имеет ни сил, ни желания удовлетворить свою жену Ирину. Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров организовать свингерскую вечеринку. Впоследствии к их компании добавляются и другие герои.
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