"Свингеры" собрали почти $11 млн за первую неделю проката

10 января, 2018, 17:38

За первую неделю кинопроката (1-7 января 2018) комедия "Свингеры" собрала 10 797 888 гривен кассовых сборов

Фильм просмотрели 128 600 зрителей, говорится на официальной страничке ленты в Facebook.

"Свингеры" по жанру – комедийная мелодрама, украинская киноадаптация латвийского фильма 2016 года.

Комедия вышла в прокат 1 января 2018 года. То есть сумма сборов и количество зрителей были посчитаны за 7 праздничных дней, а не за уикенд. Поэтому, несмотря на то, что "Свингеры" собрали больше всего из украинских фильмов сразу после старта проката, о новом рекорде речь не идет, информирует Zahid.net.

Тем не менее сумма кассовых сборов является очень большой, а картина имеет шансы окупиться в прокате.

Фильм рассказывает о богатом мужчине Игоре, который скучает в компании своей девушки Илоны. Тем временем врач-пульмонолог Андрей не имеет ни сил, ни желания удовлетворить свою жену Ирину. Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров организовать свингерскую вечеринку. Впоследствии к их компании добавляются и другие герои.



