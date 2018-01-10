"Хочу инвестировать в Украину, но это опасно". Азербайджанцы в Киеве просят защиты у МВД
10 января, 2018, 13:05
Возле здания МВД в Киеве представители азербайджанской общины проводят акцию с просьбой защитить их от криминала
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что на акцию вышли около 150 человек. Они призывают правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев в Украине, и похищают их представителей.
Участники акции рассказывают, что преступники не боятся силовых структур, в Украине угнано более 20 азербайджанцев, некоторые из которых занимаются предпринимательством.
Участники акции держат плакаты с надписями: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-е возвращаются", "Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни".
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