"Хочу инвестировать в Украину, но это опасно". Азербайджанцы в Киеве просят защиты у МВД

10 января, 2018, 13:05

Возле здания МВД в Киеве представители азербайджанской общины проводят акцию с просьбой защитить их от криминала

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на акцию вышли около 150 человек. Они призывают правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев в Украине, и похищают их представителей.

Участники акции рассказывают, что преступники не боятся силовых структур, в Украине угнано более 20 азербайджанцев, некоторые из которых занимаются предпринимательством.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-е возвращаются", "Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни".