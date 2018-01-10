"Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенного законодательства, - Горбатюк

10 января, 2018, 21:07

"Большое дело Януковича" будет рассматриваться годами из-за несовершенства уголовно-процессуального законодательства

Об этом в программе "О политике" на Эспрессо.TV рассказал начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Если говорить о "Большом деле Януковича", то это все преступления, инкриминируемые экс-президенту. Речь идет о создании преступной организации, совершении экономических, коррупционных преступлений Януковичем и его окружением и преступлений во время массовых акций протеста. Даже если брать только протестные акции, то это более 3400 преступлений и такое же огромное количество эпизодов по другим направлениям. Объединение этого всего в одно дело приведет к тому, что "Большое дело Януковича" действительно будет рассматриваться годами. Это все наше несовершенное уголовно-процессуальное законодательство", - сказал Горбатюк.

По его словам, складывается впечатление, что народные депутаты определенными своими решениями создают препятствия для рассмотрения дел в судах.

"Если посчитать, то только за три года было внесено 66 изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и 34 изменения в Уголовный кодекс", - добавил Горбатюк.