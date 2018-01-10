"1+1" идет в суд за запрет показывать "Сватов"
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
Суд открыл производство в деле по иску. Заседание запланировано на 15 февраля.
Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ" относительно включения в этот перечень Добронравова.
Также "1+1" просит суд признать противоправным и отменить приказ Госагентства по вопросам кино относительно аннулирования удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов.
Справка:
"Сваты" - это комедийный сериал студии "Квартал 95". Добронравов играет в нем одного из центральных персонажей - Ивана Будько.
Добронравов - не первый актер сериала, которому Украина запретила въезд. До этого персонами нон грата стали Николай Добрынин и Людмила Артемьева.
Шестой сезон сериала вышел в 2013 году. Летом 2017 года стало известно о начале съемок седьмого сезона, которые проходят в Беларуси. Премьера фильма была запланирована на 2018 год.
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- Напомним, 22 ноября СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину России актеру Федору Добронравову.
- Сериал "Сваты" запрещено показывать в Украине.
- На телеканале "1+1", на котором транслировали сериал, выразили возмущение запретом сериала в Украине.
- Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты".
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