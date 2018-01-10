Пучдемон хочет снова стать лидером Каталонии, но присягу приносить по видеосвязи
Об этом сообщает The Associated Press.
Впрочем, остается нерешенным вопрос, как будет происходить избрание Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.
Он хочет, чтобы сепаратистское большинство в новом региональном парламенте назначило его, несмотря на его отсутствие в стране.
Пресс-секретарь партии Пучдемона "Junts per Catalunya" ("Вместе за Каталонию") заявил, что сепаратистский политик договорился о поддержке лево-республиканской партии ERC во вторник вечером в Брюсселе.
Партии совместно имеют 66 из 135 мест в региональном парламенте, и могут получить поддержку еще четырех депутатов.
Однако правление сепаратистов в парламенте зависит от избранных депутатов, которые пока находятся под стражей или за границей и не смогут проголосовать, пока с них не снимут обвинения или их не заменят в партийном списке другими депутатами.
Представитель ERC также подтвердил договоренность, добавив, что позднее в этом месяце Пучдемон предложит обратиться через видеоконференцию к региональному парламенту или один из его депутатов прочитает обязательную речь, которую кандидаты должны произнести перед голосованием.
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Регламент парламента Каталонии не дает однозначного ответа относительно этой возможности, однако партии, выступающие против независимости уже заявили, что глава правительства не может управлять на расстоянии.
"Понятно, что для управления Каталонией вы должны быть в Каталонии, вы не можете делать этого через WhatsApp или как голограмма. Человек, сбежавший от правосудия, не может быть президентом", - сказала Инес Арримадас, лидер партии "Граждане", которая выступает против независимости.
- Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.
- 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, а Мадрид в ответ приостановил автономию Каталонии.
- Против лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона выдвинули ряд обвинений, а тот в свою очередь сбежал в Бельгию, подчеркивая, что он и до сих пор является "легитимным" каталонским лидером.
- 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.
- Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией, а премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.
- Тэер Пучдемон хочет, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было устранено после незаконного референдума о независимости
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