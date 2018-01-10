Пучдемон хочет снова стать лидером Каталонии, но присягу приносить по видеосвязи

10 января, 2018, 14:57

Основные сепаратистские партии Каталонии договорились переизбрать Карлеса Пучдемона на должность президента Женералитета (правительства региона) в конце этого месяца

Об этом сообщает The Associated Press.

Впрочем, остается нерешенным вопрос, как будет происходить избрание Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.

Он хочет, чтобы сепаратистское большинство в новом региональном парламенте назначило его, несмотря на его отсутствие в стране.

Пресс-секретарь партии Пучдемона "Junts per Catalunya" ("Вместе за Каталонию") заявил, что сепаратистский политик договорился о поддержке лево-республиканской партии ERC во вторник вечером в Брюсселе.

Партии совместно имеют 66 из 135 мест в региональном парламенте, и могут получить поддержку еще четырех депутатов.

Однако правление сепаратистов в парламенте зависит от избранных депутатов, которые пока находятся под стражей или за границей и не смогут проголосовать, пока с них не снимут обвинения или их не заменят в партийном списке другими депутатами.

Представитель ERC также подтвердил договоренность, добавив, что позднее в этом месяце Пучдемон предложит обратиться через видеоконференцию к региональному парламенту или один из его депутатов прочитает обязательную речь, которую кандидаты должны произнести перед голосованием.

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Регламент парламента Каталонии не дает однозначного ответа относительно этой возможности, однако партии, выступающие против независимости уже заявили, что глава правительства не может управлять на расстоянии.

"Понятно, что для управления Каталонией вы должны быть в Каталонии, вы не можете делать этого через WhatsApp или как голограмма. Человек, сбежавший от правосудия, не может быть президентом", - сказала Инес Арримадас, лидер партии "Граждане", которая выступает против независимости.