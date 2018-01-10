Производитель "Сторожевой заставы" начал возвращать Госкино деньги, выделенные на фильм

10 января, 2018, 21:55

Компания Kinorob заявила, что начала возвращать Государственному агентству Украины по вопросам кино деньги, выделенные на производство фэнтези "Сторожевая застава"

Об этом сообщает пресс-служба компании Kinorob.

Первая часть средств в размере 1 млн 20 тыс. гривен переведена на счет фонда Госкино 8 декабря 2017. Дальнейший возврат средств планируется осуществить за счет международной дистрибуции ленты.

В частности, на сегодняшний день права на украинский фильм-фэнтези проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию ​​и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду.

С декабря 2017 г. фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира в библиотеках крупнейших мировых VOD-платформ - iTunes и Amazon Prime.

"Сторожевая застава" - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый на мотивам одноименной книги Владимира Руткивского, вышедший в широкий прокат 12 октября 2017. На данный момент в кинотеатрах ленту посмотрели 276 тысяч 18 зрителей. Украинский бокс-офис картины составляет 19 млн 84 тыс. 21 гривню.

Фильм стал одним из победителей пятого конкурсного отбора Госкино, получив государственную поддержку в размере 1,81 млн грн.