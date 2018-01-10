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Производитель "Сторожевой заставы" начал возвращать Госкино деньги, выделенные на фильм

Компания Kinorob заявила, что начала возвращать Государственному агентству Украины по вопросам кино деньги, выделенные на производство фэнтези "Сторожевая застава"

Об этом сообщает пресс-служба компании Kinorob.

Первая часть средств в размере 1 млн 20 тыс. гривен переведена на счет фонда Госкино 8 декабря 2017. Дальнейший возврат средств планируется осуществить за счет международной дистрибуции ленты.

В частности, на сегодняшний день права на украинский фильм-фэнтези проданы в Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан, Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдову, Россию, Беларусь, Кыргызстан, Францию ​​и франкоязычные территории мира, Италию, Испанию и Канаду.

С декабря 2017 г. фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира в библиотеках крупнейших мировых VOD-платформ - iTunes и Amazon Prime.

"Сторожевая застава" - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый на мотивам одноименной книги Владимира Руткивского, вышедший в широкий прокат 12 октября 2017. На данный момент в кинотеатрах ленту посмотрели 276 тысяч 18 зрителей. Украинский бокс-офис картины составляет 19 млн 84 тыс. 21 гривню.

Фильм стал одним из победителей пятого конкурсного отбора Госкино, получив государственную поддержку в размере 1,81 млн грн.

 

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