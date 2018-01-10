Поехал за вином. В России мужчина на угнанной бронемашине протаранил витрину
Об этом сообщают "РИА Новости".
Мужчина угнал со стоянки автошколы многоцелевой легкий бронированный тягач, прокатился на нем по лесу, после чего приехал в Апатиты Мурманской области в магазин и, повредив припаркованную иномарку, протаранил стеклянную витрину. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.
В зале магазина нарушителя задержали правоохранители и узнали в нем человека, который ранее в январе угнал "КамАЗ" с автобазы научного центра.
Работники автошколы нарушителя не знают и не помнят, чтобы он учился у них. Сам тягач в результате тарана был поврежден.
"Повреждена бортовая передача, течет антифриз, помято крыло. Наш мастер увез его, еле доехали до заправки. Мы написали заявление об угоне", — пояснила представитель автошколы.
По ее словам, убытки школа намерена взыскивать с угонщика.
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