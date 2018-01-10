Поехал за вином. В России мужчина на угнанной бронемашине протаранил витрину

10 января, 2018, 17:57

В российском Мурманске 29-летний мужчина угнал многоцелевой легкий бронированный тягач с полигона автошколы

Об этом сообщают "РИА Новости".

Мужчина угнал со стоянки автошколы многоцелевой легкий бронированный тягач, прокатился на нем по лесу, после чего приехал в Апатиты Мурманской области в магазин и, повредив припаркованную иномарку, протаранил стеклянную витрину. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

В зале магазина нарушителя задержали правоохранители и узнали в нем человека, который ранее в январе угнал "КамАЗ" с автобазы научного центра.

Работники автошколы нарушителя не знают и не помнят, чтобы он учился у них. Сам тягач в результате тарана был поврежден.

"Повреждена бортовая передача, течет антифриз, помято крыло. Наш мастер увез его, еле доехали до заправки. Мы написали заявление об угоне", — пояснила представитель автошколы.

По ее словам, убытки школа намерена взыскивать с угонщика.