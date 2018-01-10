Освобожденный ученый Козловский рассказал, каких пыток натерпелся от боевиков
Об этом Козловский заявил в эфире канала "112 Украина".
Он пояснил, что оккупанты утверждали, что у него в доме якобы нашли две гранаты. Террористы хотели, чтобы Козловский признался в этом, за что били его.
"Это в основном (было) избиение, били каким-то предметом, я не видел чем, у меня был мешок на голове. Это продолжалось несколько часов. Крутили "русскую рулетку", приставляли к виску пистолет, спускали курок. Они все время требовали, чтобы я признал, что это мои боеприпасы", - подчеркнул Козловский.
По его словам, во время этих пыток он практически терял сознание, а боевики в это время кричали, что пришел "русский мир".
Козловский рассказал, что в день, когда его взяли в плен, он был дома с сыном-инвалидом. Около двух часов дня ученый вышел из дома, чтобы заплатить за ЖКУ и вынести мусор.
"Там стояла машина МГБ. Они подошли, попросили документы, сказали, что "вас приглашают на беседу буквально 20 минут". Эти "20 минут" растянулись почти на два года. Я долго не знал, в каком состоянии сын, мне не говорили о нем, скорее всего, специально, дополнительное психологическое давление", - подытожил Козловский.
- Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 73 украинца. Среди них был и Козловский.
- Козловского задержали 27 января 2016 года. В начале мая 2017 года так называемый "военный трибунал" террористической организации "ДНР" приговорил Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.