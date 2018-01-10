Освобожденный ученый Козловский рассказал, каких пыток натерпелся от боевиков

10 января, 2018, 09:47

Ученый Игорь Козловский, которого в декабре освободили из плена боевиков, рассказал, как его избивали и пытали в тюрьме террористов

Об этом Козловский заявил в эфире канала "112 Украина".

Он пояснил, что оккупанты утверждали, что у него в доме якобы нашли две гранаты. Террористы хотели, чтобы Козловский признался в этом, за что били его.

"Это в основном (было) избиение, били каким-то предметом, я не видел чем, у меня был мешок на голове. Это продолжалось несколько часов. Крутили "русскую рулетку", приставляли к виску пистолет, спускали курок. Они все время требовали, чтобы я признал, что это мои боеприпасы", - подчеркнул Козловский.

По его словам, во время этих пыток он практически терял сознание, а боевики в это время кричали, что пришел "русский мир".

Козловский рассказал, что в день, когда его взяли в плен, он был дома с сыном-инвалидом. Около двух часов дня ученый вышел из дома, чтобы заплатить за ЖКУ и вынести мусор.

"Там стояла машина МГБ. Они подошли, попросили документы, сказали, что "вас приглашают на беседу буквально 20 минут". Эти "20 минут" растянулись почти на два года. Я долго не знал, в каком состоянии сын, мне не говорили о нем, скорее всего, специально, дополнительное психологическое давление", - подытожил Козловский.