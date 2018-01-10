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Онищенко судится с Al Jazeera из-за расследования о "деньгах Януковича"

Бывший народный депутат Александр Онищенко подал в суд на телеканал Al Jazeera на $20 миллионов

Об этом Онищенко написал на своей странице в Facebook.

Бизнесмен судится из-за расследования, в котором идет речь о приобретении им и бизнесменом Павлом Фуксом у Сергея Курченко компании, которая владеет $160 миллионами замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Онищенко заявил, что не имеет никакого отношения к деньгам Януковича и судится с Al Jazeera за нанесение репутационного ущерба.

По его словам, опубликованный вариант договора между Онищенко и Фуксом образца сентября 2015 года никем не подписан.

"Al Jazeera опубликовала неподписанный вариант договора, в котором прописано предположение купить по дисконту за 30 млн. Преднамеренная манипуляция, чтобы у читателя сложилось впечатление, что соглашение уже тогда состоялось. А это неправда", — заявил Онищенко.

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