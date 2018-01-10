Онищенко судится с Al Jazeera из-за расследования о "деньгах Януковича"
Об этом Онищенко написал на своей странице в Facebook.
Бизнесмен судится из-за расследования, в котором идет речь о приобретении им и бизнесменом Павлом Фуксом у Сергея Курченко компании, которая владеет $160 миллионами замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.
Онищенко заявил, что не имеет никакого отношения к деньгам Януковича и судится с Al Jazeera за нанесение репутационного ущерба.
По его словам, опубликованный вариант договора между Онищенко и Фуксом образца сентября 2015 года никем не подписан.
"Al Jazeera опубликовала неподписанный вариант договора, в котором прописано предположение купить по дисконту за 30 млн. Преднамеренная манипуляция, чтобы у читателя сложилось впечатление, что соглашение уже тогда состоялось. А это неправда", — заявил Онищенко.
- Напомним, что Al Jazeera опубликовала неподписанную копию соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко и Павел Фукс. Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко. В контракте якобы указывается, что Онищенко и Фукс выплатят $30 миллионов в форме наличности и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.
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