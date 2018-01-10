Обвиненный в сепаратизме экс-мэр Торецка сейчас на свободе, прокуратура будет просить его ареста

10 января, 2018, 13:52

Прокуратура будет просить ареста экс-мэра Торецка Донецкой области Владимира Слепцова, который во время обмена пленными спрятался в автобусе журналистов и отказался возвращаться к боевикам "ДНР"

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает "112 Украина".

"Поскольку он был у меня в офисе после 27 декабря, я точно знаю, что он на сегодняшний день находится на свободе. Прокуратурой подано ходатайство об изменении меры пресечения на время судебного разбирательства на содержание под стражей, но адвокат будет доказывать необходимость пребывания его на свободе . Это вопрос, который будет рассматриваться судом и именно суд будет принимать решение ", - сказала Лутковская.

Слепцову вменяют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Слепцов связан с организацией и проведением на территории Торецка (экс-Дзержинска) незаконного "референдума" для террористической организации "ДНР".

Торецкий горсовет выразил Слепцову недоверие. До 27 декабря он находился в СИЗО.

Слепцова должны были отдать боевикам в обмен на украинских заложников, но в последний момент он передумал идти на обмен и скрылся в автобусе журналистов. Когда обмен завершился Слепцов, поехал вместе с журналистами.