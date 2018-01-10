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Новый глава МИД Польши хочет быстро решить исторические споры с Украиной

Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной

Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

Как отмечается, свои первые телефонные разговоры на должности Чапутович провел с главами МИД Венгрии (по просьбе венгерской стороны) и Украины.

"Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины. Во время разговора он также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины", - говорится в сообщении.

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9 января Польши объявили об изменениях в правительстве. Ротации состоялись в девяти министерствах. Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский, который несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.
В ноябре Польша запретила въезд нескольким украинцам за якобы "антиевропейские ценности". Среди этих людей и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Ващиковский во время своего пребывания во Львове демонстративно отказался заходить в музей "Тюрьма на Лонцкого". Это произошло после того, как директор музея Руслан Забилый напомнил ему о "польской оккупации" города Льва в 1918 году.
Также Ващиковский отметил, что Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, если Киеву и Варшаве не удастся решить исторические разногласия, в том числе касающиеся лидера ОУН Степана Бандеры.

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