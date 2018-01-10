На теле Ноздровской нашли ДНК Юрия Россошанского
Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает Эспрессо.TV.
Он рассказал, что во время досудебного расследование убийства женщины было назначено более 70 экспертиз. Также состоялось вскрытие тела погибшей, который проводили трое судебно-медицинских экспертов. Все это позволило более детально взяться за семью Россошанского.
По его словам, вина Юрия Россошанского в результате была доказана не только технически и благодаря свидетельству людей.
"Буквально вчера были получены результаты первых экспертиз, вчера они были в суде. Результаты проведения экспертизы ДНК: на потерпевшей были обнаружены частички, которые принадлежат подозреваемому", - подчеркнул Аброськин.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанського приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанского в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
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