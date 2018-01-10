На теле Ноздровской нашли ДНК Юрия Россошанского

10 января, 2018, 12:05

Экспертиза показала, что на теле убитой правозащитницы Ирины Ноздровской было ДНК подозреваемого Юрия Россошанского

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает Эспрессо.TV.

Он рассказал, что во время досудебного расследование убийства женщины было назначено более 70 экспертиз. Также состоялось вскрытие тела погибшей, который проводили трое судебно-медицинских экспертов. Все это позволило более детально взяться за семью Россошанского.

По его словам, вина Юрия Россошанского в результате была доказана не только технически и благодаря свидетельству людей.

"Буквально вчера были получены результаты первых экспертиз, вчера они были в суде. Результаты проведения экспертизы ДНК: на потерпевшей были обнаружены частички, которые принадлежат подозреваемому", - подчеркнул Аброськин.

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