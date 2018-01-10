На Львовщине Mitsubishi столкнулся с авто военных: есть погибший и раненые
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.
ДТП случилось в 5:30 на автодороге Львов-Краковец.
Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Carisma, которым управлял 27-летний житель Яворивского района, и автомобиля "ВАЗ 2106" под управлением киевлянина.
От полученных травм водитель "ВАЗ" скончался на месте происшествия, четверо его пассажиров в возрасте 21-22 года, жители Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Винницкой областей, получили телесные повреждения.
Воздушное командование "Запад" сообщило, что погибший и четверо пострадавших являются военнослужащими контрактной службы одного из подразделений зенитного ракетного Львовского полка.
В командовании "Запад" утверждают, что водитель Mitsubishi Carisma находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,66 промилле).
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