На Донбассе не утихают обстрелы, ранены двое бойцов АТО

10 января, 2018, 08:52

Террористы продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении боевики били из пехотного вооружения в районе Светлодарской дуги. Позиции возле Луганского накрыли огнем из ручного противотанкового гранатомета, а вблизи Майского - из стрелкового оружия.

На Донецком направлении неспокойно было на Приазовье. Там били из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам вблизи Павлополя.

"В целом за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрелы сил АТО со стороны боевиков. Украинские военные на провокации агрессора не поддались, и огонь в ответ не открывали. В следствие обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий, однако ранения получили двое наших защитников", - отметили в штабе.