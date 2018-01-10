 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Митингующие перекрыли 2 дороги у границы с Польшей


фото: leopolis
Во Львовской области люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медика" и "Рава-Русская-Гребенное" на границе с Польшей из-за ограничения перемещения товаров

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию патрульных Львовской области.

Акция протеста проходит через изменения в таможенном законодательстве относительно норм и правил перемещения товаров через границу. Последние вступили в силу с 1 января 2018 года.

Читайте также: 500 евро на 3 дня. Как украинском ограничат ввоз товаров из-за границы

У границы митингуют несколько десятков человек, они ходят по пешеходным переходам неподалеку от пунктов пропуска.

Читайте также: Три по 150 Зачем украинцам ограничили посылки из-за рубежа и как это будет работать

Впрочем, у пункта пропуска "Шегини" правоохранителям и протестующим удалось договориться о том, что последние будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей.

  • Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о налоговых ограничения на частое ввоза и пересылки товаров из-за границы. Президент подписал его 30 декабря.
  • Согласно закону, правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже ​​суммой до 500 евро (в аэропортах - до 1 тыс. Евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2018 среда

больше новостей

10 января, 2018 среда

9 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать