Митингующие перекрыли 2 дороги у границы с Польшей

10 января, 2018, 11:28

Во Львовской области люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медика" и "Рава-Русская-Гребенное" на границе с Польшей из-за ограничения перемещения товаров

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию патрульных Львовской области.

Акция протеста проходит через изменения в таможенном законодательстве относительно норм и правил перемещения товаров через границу. Последние вступили в силу с 1 января 2018 года.

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У границы митингуют несколько десятков человек, они ходят по пешеходным переходам неподалеку от пунктов пропуска.

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Впрочем, у пункта пропуска "Шегини" правоохранителям и протестующим удалось договориться о том, что последние будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей.