Митингующие перекрыли 2 дороги у границы с Польшей
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию патрульных Львовской области.
Акция протеста проходит через изменения в таможенном законодательстве относительно норм и правил перемещения товаров через границу. Последние вступили в силу с 1 января 2018 года.
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У границы митингуют несколько десятков человек, они ходят по пешеходным переходам неподалеку от пунктов пропуска.
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Впрочем, у пункта пропуска "Шегини" правоохранителям и протестующим удалось договориться о том, что последние будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей.
- Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о налоговых ограничения на частое ввоза и пересылки товаров из-за границы. Президент подписал его 30 декабря.
- Согласно закону, правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах - до 1 тыс. Евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа.
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