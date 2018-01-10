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Microsoft отказалась принимать оплату биткоинами

Американская корпорация Microsoft удалила криптовалюту биткоин из своих платежных инструментов

Такое решение Microsoft было подтверждено представителями службы поддержки клиентов, сообщает Сointelegraph.

Основной причиной прекращения поддержки биткоина, пожалуй, является волатильность и риск, связанный с криптовалютой.

Однако, клиенты все еще могут использовать биткоины для добавления средств на аккаунт Microsoft. А с аккаунта можно покупать игры, фильмы и программы. Впрочем, эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft и не подлежат возврату.

В начале этого года американская транснациональная компания Visa закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой биткоинив.

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