Microsoft отказалась принимать оплату биткоинами

10 января, 2018, 16:28

Американская корпорация Microsoft удалила криптовалюту биткоин из своих платежных инструментов

Такое решение Microsoft было подтверждено представителями службы поддержки клиентов, сообщает Сointelegraph.

Основной причиной прекращения поддержки биткоина, пожалуй, является волатильность и риск, связанный с криптовалютой.

Однако, клиенты все еще могут использовать биткоины для добавления средств на аккаунт Microsoft. А с аккаунта можно покупать игры, фильмы и программы. Впрочем, эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft и не подлежат возврату.

В начале этого года американская транснациональная компания Visa закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой биткоинив.

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