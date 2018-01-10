Лоукостер Ryanair может появиться в Украине еще до весны

10 января, 2018, 13:27

Лоукостер Ryanair может начать работу в Украине уже в январе-феврале этого года

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он подчеркнул, что переговоры с Ryanair находятся на завершающем этапе.

"С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. И, я надеюсь, что ее приход состоится в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок, сравнивая с теми позициями, которые мы имели в прошлом году", - сказал министр.

По его словам, в прошлом году переговоры с Ryanair на самом деле проходили очень легко, но были очень сильные попытки их сорвать.

"Мне жаль, что в прошлом году они остановились, потому что украинцы уже с сентября 2017 года могли абсолютно дешево летать в ЕС как из Львова так и из Киева", - добавил Омелян.

Читайте также: 12 лоукостов, которыми можно дешево летать из Украины по миру