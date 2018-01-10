Корью в 2018 году заболели больше 60 киевлян, 49 из них - дети
Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что киевских детей должны проверить на наличие прививки против кори. Если у ребенка нет прививки, то его не пустят в школу.
По его словам, это не карантин, а профилактические меры, чтобы в дальнейшем не допустить полномасштабной эпидемии кори.
Поворозник заметил, что если в 2016 и 2017 годах в городе было 2 и более 80 случаев заболевания корью соответственно, то уже за первые 10 дней 2018 в Киеве зафиксирован 61 случай заболевания. 49 из этих людей - дети.
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"По предварительным данным, практически все заболевшие дети не были привиты против кори. Болеют дети всех возрастов и групп", - подчеркнул Поворозник.
Он добавил, что если есть малейшие признаки заболевания - то необходимо сразу вызвать врача на дом и руководствоваться его рекомендациями.
"У нас не вакцинировані около 20% детей разного возраста: от года до 18 лет", - подытожил Поворозник.
- Ранее 10 января стало известно, что в Киеве по состоянию на 9 января зафиксированы 54 случая заболевания корью.
- Напомним, в Одессе из-за вспышки кори детям без прививки запретили посещать детские сады и школы.
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