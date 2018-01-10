Корью в 2018 году заболели больше 60 киевлян, 49 из них - дети

10 января, 2018, 15:31

В Киеве зафиксировано увеличение числа взрослых и детей, заболевших корью, из-за чего в городе вводится ряд профилактических мероприятий

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что киевских детей должны проверить на наличие прививки против кори. Если у ребенка нет прививки, то его не пустят в школу.

По его словам, это не карантин, а профилактические меры, чтобы в дальнейшем не допустить полномасштабной эпидемии кори.

Поворозник заметил, что если в 2016 и 2017 годах в городе было 2 и более 80 случаев заболевания корью соответственно, то уже за первые 10 дней 2018 в Киеве зафиксирован 61 случай заболевания. 49 из этих людей - дети.

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"По предварительным данным, практически все заболевшие дети не были привиты против кори. Болеют дети всех возрастов и групп", - подчеркнул Поворозник.

Он добавил, что если есть малейшие признаки заболевания - то необходимо сразу вызвать врача на дом и руководствоваться его рекомендациями.

"У нас не вакцинировані около 20% детей разного возраста: от года до 18 лет", - подытожил Поворозник.