Когда состоится обмен пленными "всех на всех". Прогноз омбудсмена Лутковской
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
"Обмен "всех на всех" невозможен, пока продолжается конфликт на Донбассе. Лица, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной Украине территории, будут появляться и в дальнейшем. И, соответственно, этот пункт "всех на всех" будет выполнен тогда, когда конфликт будет завершен", - подчеркнула Лутковская.
Также омбудсмен пока не делает никаких прогнозов относительно даты следующего обмена пленными. Она отмечает, что сейчас необходимо проанализировать готовность сторон относительно следующего обмена.
"18 января в Минске должна встретиться трехсторонняя группа, соответственно тогда будет понятно, как быстро пойдет этот процесс, насколько все стороны готовы к дальнейшим эффективным переговорам", - сказала Лутковская.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что у боевиков еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
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