Когда состоится обмен пленными "всех на всех". Прогноз омбудсмена Лутковской

10 января, 2018, 14:38

Обмен пленными "всех на всех" между украинской стороной и боевиками будет возможен после завершения конфликта на Донбассе

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Обмен "всех на всех" невозможен, пока продолжается конфликт на Донбассе. Лица, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной Украине территории, будут появляться и в дальнейшем. И, соответственно, этот пункт "всех на всех" будет выполнен тогда, когда конфликт будет завершен", - подчеркнула Лутковская.

Также омбудсмен пока не делает никаких прогнозов относительно даты следующего обмена пленными. Она отмечает, что сейчас необходимо проанализировать готовность сторон относительно следующего обмена.

"18 января в Минске должна встретиться трехсторонняя группа, соответственно тогда будет понятно, как быстро пойдет этот процесс, насколько все стороны готовы к дальнейшим эффективным переговорам", - сказала Лутковская.