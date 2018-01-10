Kodak запустила собственную криптовалюту для фотографов
Об этом сообщает Reuters.
Нью-йоркская компания заявила о запуске цифровой валюты под названием KODAKCoin, которая будет использоваться для платформы управления изображениями KodakOne.
Отмечается, что платформа использует технологию блокчейна, которая является основой для биткоина и других криптовалют. Стоимость акций выросла на 92% до$ 5,95 за единицу.
Компания-пионер в области фотографии, основана более столетия назад, пыталась трансформировать себя в технологическую компанию. В 2013 году Kodak постигло банкротство, акции упали на 90%.
В компании пообещали следовать инструкциям по проведению ИСО, созданные американской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Старт ИСО ожидается на 31 января 2018 года.
Отмечается, что и некоторые другие компании за последние недели были вознаграждены резким повышением стоимости акций на фоне их заявлений в преобразования на криптовалютные компании.
"Это становится нелепым, – сказал Деннис Дик, частный трейдер в Bright Trading LLC. – С фундаментальной точки зрения, ничего из этого не имеет смысла".
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