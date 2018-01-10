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Kodak запустила собственную криптовалюту для фотографов

Стоимость акций компании Kodak более чем удвоилась после того, как компания запустила собственную криптовалюту

Об этом сообщает Reuters.

Нью-йоркская компания заявила о запуске цифровой валюты под названием KODAKCoin, которая будет использоваться для платформы управления изображениями KodakOne.

Отмечается, что платформа использует технологию блокчейна, которая является основой для биткоина и других криптовалют. Стоимость акций выросла на 92% до$ 5,95 за единицу.

Компания-пионер в области фотографии, основана более столетия назад, пыталась трансформировать себя в технологическую компанию. В 2013 году Kodak постигло банкротство, акции упали на 90%.

В компании пообещали следовать инструкциям по проведению ИСО, созданные американской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Старт ИСО ожидается на 31 января 2018 года.

Отмечается, что и некоторые другие компании за последние недели были вознаграждены резким повышением стоимости акций на фоне их заявлений в преобразования на криптовалютные компании.

"Это становится нелепым, – сказал Деннис Дик, частный трейдер в Bright Trading LLC. – С фундаментальной точки зрения, ничего из этого не имеет смысла".

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