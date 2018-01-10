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Какие области в выходные охватит 10-градусный мороз. Прогноз синоптика


фото: sibdepo
В конце недели в Украине ожидается похолодание, в некоторых районах ночью будет 10 градусов мороза

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в ближайшие дни в Украине будет сухая холодная погода без существенных осадков.

Завтра и в ближайшие дни ночью на территории страны ожидается 2-7 градусов мороза, а на северо-востоке может быть и холоднее. Днем воздух прогреется до 0 +2 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье.

В Киеве в ближайшие дни и завтра температура ночью ожидается в пределах от 2 до 4 градусов мороза, осадков не будет.

Диденко добавила, что в эти выходные в Украине станет холоднее. В частности, на севере и востоке ночью температура воздуха может опуститься до 10-11 градусов мороза.

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