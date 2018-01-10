Гонтарева ответила на обвинения в содействии выведению $1,5 млрд "средств Януковича"

10 января, 2018, 18:25

Национальный банк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства в содействии выведению за пределы страны $1,5 миллиарда в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ в ответ на публикацию о том, что компания Investment Capital Ukraine, принадлежавшая Валерии Гонтаревой, помогала Януковичу вывести из страны $1,5 миллиарда.

Как пояснили в НБУ, государственный "Ощадбанк" привлек компанию ICU в качестве лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление средств и проведение финансового мониторинга этих компаний.

"Все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства", - отмечается в комментарии.

В октябре 2013 года вышла новая редакция закона "О депозитарной системе Украины", которая обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через лицензированные компании-брокеры. Также этот закон изменил правила расчетов по операциям с ценными бумагами, которые должны были осуществляться исключительно через ПАО "Расчетный центр".

Когда у государственного "Ощадбанка" возникла необходимость привлечения лицензированного брокера для проведения сделок вторичного рынка между нерезидентами и банком, они обратились к компании ICU. До выхода новой редакции этого закона в "Ощадбанке" такой необходимости не было – он был обслуживающим банком, хранителем ОВГЗ и первичным дилером для нерезидентов и покупал в 2012-2013 годах у Министерства финансов ОВГЗ по заказам компаний-нерезидентов самостоятельно.

"Ощадбанк" подтвердил поступление средств и проведение финансового мониторинга компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не возникло никаких подозрений относительно этих компаний. Все расчеты по операциям с ОВГЗ проводились в Ощадбанке и продавцом в пользу нерезидентов выступал "Ощадбанк".

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать "преступной власти", после чего регулятор инициировал арест этих счетов.

"Моя практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами. Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности", - цитирует пресс-служба Гонтареву.