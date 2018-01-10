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Чешский банкир возглавил правления ПриватБанка

Наблюдательный совет ПриватБанка назначила чеха Петра Крумханзла на должность председателя правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Крумханзл работал на руководящих должностях в ведущих банках Европейского Союза, а также был на должности члена правления по операционным вопросам в "Райффайзен Банке Аваль".

"Ценным станет его опыт на должности члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution, где он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый плохой банк, а также за определение корпоративной стратегии, обеспечение надлежащей инфраструктуры и юридическую поддержку. Его последний опыт работы был связан с рынком Китая, где Петр на должности члена правления по операционным вопросам Home Credit, руководил операциями банка, в составе которого работало более 85 тысяч сотрудников", - пояснили в пресс-службе.

В июле 2017 года было объявлено, что наблюдательный совет ПриватбБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.

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