 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Светлодарской дуги

На Донбассе российско-оккупационные войска провели 4 прицельных обстрела позиций сил Антитеррористической операции

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что на Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги. В частности, больше 30 минут из калибра 120 мм и 82 мм враг стрелял по защитникам Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, боевики из 82-мм минометов и пулеметов вели огонь по защитникам Луганского.

На Донецком направлении враг из гранатометов обстрелял опорные пункты украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены ответить из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2018 среда

больше новостей

10 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать