Боевики обстреляли украинские позиции в районе Светлодарской дуги

10 января, 2018, 19:14

На Донбассе российско-оккупационные войска провели 4 прицельных обстрела позиций сил Антитеррористической операции

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что на Луганском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги. В частности, больше 30 минут из калибра 120 мм и 82 мм враг стрелял по защитникам Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, боевики из 82-мм минометов и пулеметов вели огонь по защитникам Луганского.

На Донецком направлении враг из гранатометов обстрелял опорные пункты украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены ответить из оружия, запрещенного минскими договоренностями.