Адвокат Ноздровской объяснил, почему сомневается, что юристку убил Россошанский

10 января, 2018, 07:06

Адвокат Анастасии Ноздровской Александр Панченко не уверен в том, что правозащитницу Ирину Ноздровскую убил Юрий Россошанский

Об этом адвокат заявил после заседания Вышгородского райсуда Киевской области, на котором избирали меру пресечения Россошанскому, передает УНИАН.

"Я очень хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их задания, что привело к смерти и сверить эти данные с материалами, озвученными сегодня в суде. Потому что он (Россошанский, - ред.) показал, что делал, это нельзя ничем проверить. Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-нибудь отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. А в этом случае оно может скрывать одно - другое лицо, причастное к убийству", - сказал Панченко.

Адвокат сомневается в том, что лишь Россошанский принимал участие в убийстве или что вообще он был убийцей.

"Как представители потерпевших, мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказания для подозреваемого. Но как можно просить наказать человека, если мы не уверены, что он имеет отношение к убийству", - подчеркнул Панченко.

Адвокат выразил сомнения, что возможности Россошанского совершить убийство, не исключая самооговор Россошанского.

"Мне бы очень было интересно посмотреть, как Россошанский в 64 года несет полтора километра тело женщины, спокойно закинув его на плечо", - отметил Панченко.

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