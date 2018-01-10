Адвокат Ноздровской объяснил, почему сомневается, что юристку убил Россошанский
Об этом адвокат заявил после заседания Вышгородского райсуда Киевской области, на котором избирали меру пресечения Россошанскому, передает УНИАН.
"Я очень хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их задания, что привело к смерти и сверить эти данные с материалами, озвученными сегодня в суде. Потому что он (Россошанский, - ред.) показал, что делал, это нельзя ничем проверить. Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-нибудь отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. А в этом случае оно может скрывать одно - другое лицо, причастное к убийству", - сказал Панченко.
Адвокат сомневается в том, что лишь Россошанский принимал участие в убийстве или что вообще он был убийцей.
"Как представители потерпевших, мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказания для подозреваемого. Но как можно просить наказать человека, если мы не уверены, что он имеет отношение к убийству", - подчеркнул Панченко.
Адвокат выразил сомнения, что возможности Россошанского совершить убийство, не исключая самооговор Россошанского.
"Мне бы очень было интересно посмотреть, как Россошанский в 64 года несет полтора километра тело женщины, спокойно закинув его на плечо", - отметил Панченко.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидово. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
- Ноздровська занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанского в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.