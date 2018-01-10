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70 человек частично блокируют международную трассу Киев-Ковель-Ягодин


фото: npu.gov.ua
На Волыни проходит акция протеста вблизи пункта пропуска "Ягодин" из-за ограничения перемещения товаров через границу

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций Нацполиции Волынской области Виктор Гомоль в эфире канала "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что акция протеста возле КПП "Ягодин" началась еще с девяти часов утра, вблизи села Старовойтово.

Люди ходят по пешеходному переходу, чем частично ограничили движение транспорта по международной трассе Киев-Ковель-Ягодин.

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В акции протеста принимают участие около 70 человек, впрочем правонарушений зафиксировано не было. Охрану порядка на месте обеспечивают около 40 правоохранителей.

Митингующие согласились время от времени пропускать автомобили, в результате чего заторов на пункте пропуска нет, впрочем образовалась небольшая очередь.

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  • Ранее стало известно, что во Львовской области люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медика" и "Рава-Русская-Гребенное" на границе с Польшей из-за ограничения перемещения товаров.
  • Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о налоговых ограничениях на частый ввоз и пересылки товаров из-за границы. Президент подписал его 30 декабря.
  • Согласно закону, правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах - до 1 тыс. евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа.
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