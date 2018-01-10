70 человек частично блокируют международную трассу Киев-Ковель-Ягодин

10 января, 2018, 12:41

На Волыни проходит акция протеста вблизи пункта пропуска "Ягодин" из-за ограничения перемещения товаров через границу

Об этом заявил начальник отдела коммуникаций Нацполиции Волынской области Виктор Гомоль в эфире канала "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что акция протеста возле КПП "Ягодин" началась еще с девяти часов утра, вблизи села Старовойтово.

Люди ходят по пешеходному переходу, чем частично ограничили движение транспорта по международной трассе Киев-Ковель-Ягодин.

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В акции протеста принимают участие около 70 человек, впрочем правонарушений зафиксировано не было. Охрану порядка на месте обеспечивают около 40 правоохранителей.

Митингующие согласились время от времени пропускать автомобили, в результате чего заторов на пункте пропуска нет, впрочем образовалась небольшая очередь.

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