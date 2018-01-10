100 известных женщин Франции выступили за право мужчин на ухаживания. Не каждое их действие - домогательство

10 января, 2018, 16:20

Около 100 известных французских женщин по инициативе актрисы Катрин Денев раскритиковали кампанию #MeToo, направленную против сексуальных домогательств

В открытом письме, опубликованном во французском издании Le Monde, они выступили на защиту "жизненно важного для сексуальной свободы" права мужчин приставать к женщинам.

"Изнасилование - это преступление. Но настойчивое и неуклюжее приставание - это не преступление, а галантность - это не признак агрессивного мачо", - говорится в письме.

По мнению авторов письма, дело американского продюсера Харви Вайнштейна обратило внимание на проблему сексуального насилия по отношению к женщинам и злоупотребления мужчинами своей властью, особенно, на рабочем месте.

Однако, по словам француженок, такая свобода слова "превращается в свою противоположность", а тех, кто не поддерживает кампании вроде #MeToo, автоматически считают соучастниками преступлений. Чаще всего люди, получившие обвинения в домогательствах, не получают права на ответ, сказано в обращении.

"Такая поспешная справедливость уже привела к жертвам. Мужчины вынуждены уходить в отставку, хотя они были всего лишь не правы в том, что хотели коснуться чьего-то колена, пытались получить поцелуй или поговорить на интимные темы во время обеда на работе", - отмечают авторы.

Француженки также отметили, что уровень независимости женщин не вырастет при таком "стремлении отправить свиней на бойню". Такие настроения, по мнению авторов письма, служат только тем, кто выступает против сексуальной свободы.

Журнал Time назвал персоной 2017 года людей, которые рассказывали о сексуальных домогательствах. Серия скандалов началась с расследований о домогательствах со стороны Вайнштейна к известным актрисам в Голливуде.

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Справка:

Под хештегом #MeToo люди рассказывают о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.

Флешмоб начался с сообщения американской актрисы и певицы Алисы Милано. В своем Twitter она написала: "Совет от друга: если все женщины, которые пережили сексуальное домогательство, напишут "Я тоже", мы сможем показать людям масштаб проблемы".

Милано призвала всех, кто имел дело с домогательствами, поддержать акцию.

If you've been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 октября 2017 г.

Флешмоб вспыхнул мгновенно — его подхватили миллионы людей, которые начали писать сообщения-признания в Facebook, Twitter и Instagram.

К акции присоединились известные звезды — о своем неприятном опыте рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс, Леди Гага.

В некоторых сообщениях не уточнялось, о ком именно идет речь, но кто-то прямо обвинил конкретных людей. Больше всего досталось Харви Вайнштейну — его обвинили в домогательствах к более чем сорока известным женщинам.

Харви Вайнштейн - один из самых влиятельных голливудских продюсеров. Ленты, созданные при его участии, неоднократно завоевывали "Оскар", который вручает Американская киноакадемия, в различных номинациях, в том числе за лучший фильм.

В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщинах на домогательства со стороны известного продюсера. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.