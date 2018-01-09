Израильский парламент запретил магазинам работать в субботу

9 января, 2018, 23:15

Израильский парламент утвердил в итоговом чтении законопроект о запрете работы магазинов в субботу

Согласно этому закону, министр внутренних дел получил полномочия утверждать решения органов местной власти по вопросу работы магазинов в выходные дни, сообщает Newsru.co.il.

Второе и третье чтение законопроекта длилось 12 часов и заняло всю ночь. Закон был принят большинством в один депутатский голос — 58 депутатов проголосовали «за». Закон касается решений, принятых относительно работы магазинов, включая рестораны, кафе, чайные, пивные и любые другие заведения, где готовится и подается еда или напитки для потребления на месте, а также не включая места общественного досуга (театры, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и др).

В ходе голосования во втором чтении была принята поправка, которая исключает из-под действия закона магазины на автозаправочных станциях.

Законопроект продвигался ультраортодоксальними партиями. На неделях, которые предшествовали голосованию, несколько муниципалитетов приняли законопроекты, которые позволяют открывать магазины в субботу.