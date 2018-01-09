Израильский авиаперевозчик отменяет лоукост-рейсы в Киев

9 января, 2018, 18:08

Израильская авиакомпания El Al отказалась от лоукост-концепции UP и отменила бюджетные рейсы по маршруту Киев-Тель-Авив

Об этом сообщает avianews.com.

Авиаперевозчик также заявил о переводе всех европейских маршрутов на новую модель перевозок. Новая концепция предусматривает введение трех тарифов эконом-класса: Lite, Classic и Flex.

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Lite предусматривает бесплатную перевозку только ручной клади, бесплатные напитки и питание на борту и возможность накопления миль. За выбор места или перевозку багажа придется заплатить дополнительно.

Тариф Classic, кроме бесплатных опций тарифа Lite, включает бесплатный выбор места, перевозку одного чемодана весом до 23 кг и возможность внесения изменений в билет или его отмену при условии оплаты штрафа.

Flex позволяет дополнительно без штрафов вносить изменения в билет или отменять его для подклассов бронирования Y, S, M.

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Также компания вернет бизнес-класс на рейсы, которые сейчас выполняют по концепции UP, что не предусматривает бизнес-класс.

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