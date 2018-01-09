Израильский авиаперевозчик отменяет лоукост-рейсы в Киев
Об этом сообщает avianews.com.
Авиаперевозчик также заявил о переводе всех европейских маршрутов на новую модель перевозок. Новая концепция предусматривает введение трех тарифов эконом-класса: Lite, Classic и Flex.
Читайте также. 12 лоукостов, которыми можно дешево летать из Украины по миру
Lite предусматривает бесплатную перевозку только ручной клади, бесплатные напитки и питание на борту и возможность накопления миль. За выбор места или перевозку багажа придется заплатить дополнительно.
Тариф Classic, кроме бесплатных опций тарифа Lite, включает бесплатный выбор места, перевозку одного чемодана весом до 23 кг и возможность внесения изменений в билет или его отмену при условии оплаты штрафа.
Flex позволяет дополнительно без штрафов вносить изменения в билет или отменять его для подклассов бронирования Y, S, M.
Читайте также. Барселона, Дубай и еще 14 направлений. Стало известно, куда будет летать украинский SkyUp
Также компания вернет бизнес-класс на рейсы, которые сейчас выполняют по концепции UP, что не предусматривает бизнес-класс.
Напомним, ранее Володмир Омелян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве.
В Украине появится национальный лоукост SkyUp.
Лоукост Wizz Аir будет летать из Харькова в польский город Катовице и немецкий Дортмунда.
Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск.
Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына во Львов в марте 2018 года.
Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна в Ивано-Франковск.
В Украине заходит новый лоукост Ernest Airlines.
Из Украины запустят несколько новых авиарейсов в Польшу.
ЕС призвал Украину как можно быстрее принять соглашение о совместном авиапространстве.
В канадский Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
Болгарский авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу.
Из Украины будет летать еще один лоукост - в чешский Брно.
Wizz Air запустит рейс Львов-Лондон раньше запланированного, но задержит запуск полетов из Киева в Лиссабон и Таллинн.
Читайте также
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
-
-
Читайте также
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
-