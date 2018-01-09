Из более 30 млрд грн "денег Януковича" использовали только пять, - Енин

9 января, 2018, 23:48

На сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из более 30 миллиардов гривен "денег Януковича"

Об этом в интервью "5 каналу" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, на сегодня освоено лишь пять миллиардов гривен из около 30 млрд, подлежащих специальной конфискации.

"Я не исключаю, что этим вопросом может заняться тот или иной следственный орган, потому что когда Верховная Рада принимает изменения в бюджет в середине лета этого года, а к концу года указанные средства не освоены, здесь, по меньшей мере, есть определенные сомнения", - добавил заместитель генпрокурора.

В апреле 2017 суд конфисковал в госбюджет $ 1,5 млрд, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В мае президент Петр Порошенко заявил, что завершена операция по зачислению $ 1,1 млрд на счета Госказначейства, а дополнительно еще $ 200 млн в ценных бумагах будут переданы Минфину.