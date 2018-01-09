Южная Корея пустит спортсменов КНДР на Олимпиаду-2018
Об этом сообщает издание Reuters.
Как рассказал южнокорейский заместитель министра по вопросам объединения Кореи Чун Хе-сун, КНДР согласилась отправить на зимнюю Олимпиаду своих людей.
В частности, речь идет о делегации высокопоставленных чиновников, спортсменов и команду поддержки, которые поедут на Зимние Олимпийские игры Южной Кореи, которые пройдут с 9 по 25 февраля.
Сеул также предложил межкорейские военные переговоры по сокращению напряженности на полуострове и воссоединения членов семей во время февральского новогоднего праздника.
Представители Южной Кореи говорят, что хотели бы, чтобы спортсмены из двух стран объединились и маршировали вместе на церемонии открытия Игр и во время других совместных мероприятий.
Отмечается, что переговоры стран сегодня еще продолжатся, однако ее представители пока сделали обеденный перерыв.
- Ранее сообщалось, что власти КНДР и Южной Кореи договорились провести переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить потенциальное участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути улучшения отношений".
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