Японский космонавт вырос во время полета на девять сантиметров
Он боится не поместиться в ракету, которая должна отвезти его на Землю, информирует ВВС.
"Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно", - написал космонавт.
Космонавты обычно растут в космосе на два-три сантиметра. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, поскольку на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.
"Девять сантиметров - это, конечно, много, но возможно. Нужно помнить, что каждое человеческое тело - особенное, оно реагирует по-своему", - пояснил представитель Космического агентства Великобритании Либби Джексон.
Дело в том, что в российском космическом корабле "Союз", который возвращает космонавтов с МКС на Землю, есть ограничения по высоте, и слишком высокий космонавт может столкнуться с проблемами.
Для Канаи это первый космический полет. Раньше он служил военным медиком в Морских силах самообороны Японии.
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