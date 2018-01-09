Японский космонавт вырос во время полета на девять сантиметров

9 января, 2018, 20:20

Японский космонавт Норишиге Канаи вырос на девять сантиметров всего за три недели пребывания на Международной космической станции

Он боится не поместиться в ракету, которая должна отвезти его на Землю, информирует ВВС.

"Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно", - написал космонавт.

Космонавты обычно растут в космосе на два-три сантиметра. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, поскольку на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.

"Девять сантиметров - это, конечно, много, но возможно. Нужно помнить, что каждое человеческое тело - особенное, оно реагирует по-своему", - пояснил представитель Космического агентства Великобритании Либби Джексон.

Дело в том, что в российском космическом корабле "Союз", который возвращает космонавтов с МКС на Землю, есть ограничения по высоте, и слишком высокий космонавт может столкнуться с проблемами.

Для Канаи это первый космический полет. Раньше он служил военным медиком в Морских силах самообороны Японии.