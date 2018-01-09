Ядерное оружие нацелено лишь на США: Россия и Китай - в безопасности, - представитель КНДР
9 января, 2018, 16:21
Представитель КНДР во время переговоров с Южной Кореей отметил, что их ядерное оружие сейчас угрожает только США
Об этом заявил глава делегации КНДР на первых более чем за два года переговорах с Южной Кореей Ри Сон Гвон, сообщает издание Reuters.
Он отметил, что обсуждение их ядерной программы с южнокорейскими представителями только негативно повлияют на отношения между двумя странами.
"Оружие Северной Кореи нацелена только на Соединенные Штаты, а не наших братьев (Южную Корею. - Ред.), Китай или Россию", - подчеркнул чиновник.
- Отметим, что Южная Корея и КНДР сегодня начали переговоры, проходящие на границе стран. Во время них последняя согласилась отправить на Зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в Южной Корее, своих атлетов и представителей.
- Северная и Южная Кореи также договорились, что возобновят военную горячую линию связи между странами.
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