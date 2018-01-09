Ядерное оружие нацелено лишь на США: Россия и Китай - в безопасности, - представитель КНДР

9 января, 2018, 16:21

Представитель КНДР во время переговоров с Южной Кореей отметил, что их ядерное оружие сейчас угрожает только США

Об этом заявил глава делегации КНДР на первых более чем за два года переговорах с Южной Кореей Ри Сон Гвон, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что обсуждение их ядерной программы с южнокорейскими представителями только негативно повлияют на отношения между двумя странами.

"Оружие Северной Кореи нацелена только на Соединенные Штаты, а не наших братьев (Южную Корею. - Ред.), Китай или Россию", - подчеркнул чиновник.