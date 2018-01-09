Власть овладела ситуацией после массовых беспорядков, - верховный лидер Ирана

9 января, 2018, 19:56

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что народ страны показал США и всем, кто стремится сбросить существующий режим, что их попытки потерпели поражение

Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление показывает, что руководство Исламской республики Иран считает, что им удалось овладеть ситуацией в стране, когда протесты происходили в 80 городах, а их жертвами стали 22 человека.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), который непосредственно подчиняется Хаменеи, заявил, что им удалось стабилизировать ситуацию в стране - при этом около 1000 человек были арестованы.

Отдельно верховный лидер Ирана обратился к президенту Дональду Трампу. По его словам, риторическая поддержка протестов в стране, которую оказывал глава США, не останется без ответа.

Кроме того, в протестах Хаменеи обвинил Израиль, государства Персидского залива и мигрантов из Ирана из организации "Народные моджахеды".

Хаменеи выразил мнение, что необходимо дать ответы на вопросы, которые вызвали протесты. По его мнению, соответствующие шаги должны принять как правительство, так и духовное руководство страны.

В четверг, 28 декабря, в крупнейших иранских городах началась самая многочисленная за последние годы волна протестов против военно-политической, религиозной и экономической диктатуры режима Рухани.

Демонстрантов, большинство из которых составляет студенческая молодежь, больше всего возмущает критическое состояние экономики, вызванное, по их мнению, вмешательством Ирана в гражданскую войну в Сирии, где Рухани совместно с Россией и ливанской "Хезбаллой" поддерживает Башара аль-Асада.

В своем новогоднем поздравлении Трамп назвал Исламскую республику Иран (ИРИ) государством-террористом №1 в мире.

3 января полиция Ирана заявили, что массовые протесты в стране подавлены.

7 января бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был арестован властями за якобы разжигание беспорядков против правительства.