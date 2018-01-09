Власть овладела ситуацией после массовых беспорядков, - верховный лидер Ирана
Об этом сообщает Reuters.
Данное заявление показывает, что руководство Исламской республики Иран считает, что им удалось овладеть ситуацией в стране, когда протесты происходили в 80 городах, а их жертвами стали 22 человека.
Корпус стражей исламской революции (КСИР), который непосредственно подчиняется Хаменеи, заявил, что им удалось стабилизировать ситуацию в стране - при этом около 1000 человек были арестованы.
Отдельно верховный лидер Ирана обратился к президенту Дональду Трампу. По его словам, риторическая поддержка протестов в стране, которую оказывал глава США, не останется без ответа.
Кроме того, в протестах Хаменеи обвинил Израиль, государства Персидского залива и мигрантов из Ирана из организации "Народные моджахеды".
Хаменеи выразил мнение, что необходимо дать ответы на вопросы, которые вызвали протесты. По его мнению, соответствующие шаги должны принять как правительство, так и духовное руководство страны.
В четверг, 28 декабря, в крупнейших иранских городах началась самая многочисленная за последние годы волна протестов против военно-политической, религиозной и экономической диктатуры режима Рухани.
Демонстрантов, большинство из которых составляет студенческая молодежь, больше всего возмущает критическое состояние экономики, вызванное, по их мнению, вмешательством Ирана в гражданскую войну в Сирии, где Рухани совместно с Россией и ливанской "Хезбаллой" поддерживает Башара аль-Асада.
В своем новогоднем поздравлении Трамп назвал Исламскую республику Иран (ИРИ) государством-террористом №1 в мире.
3 января полиция Ирана заявили, что массовые протесты в стране подавлены.
7 января бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был арестован властями за якобы разжигание беспорядков против правительства.
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