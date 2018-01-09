В Запорожье из СИЗО случайно выпустили из-под стражи другого человека
9 января, 2018, 13:03
В Запорожье суд освободил под залог одного из обвиняемых, однако вместо него из СИЗО по ошибке выпустили на волю его сокамерника
Об этом сообщает пресс-служба Орджоникидзевского суда Запорожья.
Арестанта, которого по ошибке выпустили из СИЗО вместо другого, задержали. Ему избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста с возможностью залога 35,2 тыс. грн.
Его обвинили в преступлении, предусмотренном статьей "побег из места лишения свободы или из-под стражи".
"Исследовав материалы уголовного производства, следственный судья удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, с установлением залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 35240 грн", - сообщили в суде.
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