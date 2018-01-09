В Италии и Германии изъяли мафиозные активы на 50 млн евро

9 января, 2018, 22:51

Полиция в Италии и Германии арестовала 169 человек по подозрению в причастности к деятельности мафиозной группировке

Об этом сообщает ВВС.

В результате операции против группировки "Ндрангета" удалось конфисковать активов на 50 миллионов евро.

По данным полиции, мафиози проникли в бизнес Италии и Германии и зарабатывали на продаже вина, еды, уборке мусора и предоставлении ритуальных услуг.

Среди арестованных также мэр города Кротоне в Калабрии и еще два чиновника.

Большинство рейдов прошли на территории Италии, в том числе в области Калабрия, где базируется группировка. В Германии задержали 13 человек. Их подозревают в том, что они навязывали продукты фирм, связанных с мафией, владельцам итальянских ресторанов.

По данным правоохранительных органов, один из кланов контролировал торговлю кокаином в Европе. Полиция утверждает, что в результате арестов от клана практически ничего не осталось.

Подозреваемым инкриминируют отмывание денег, нарушение правил ношения оружия, угон автомобилей, мошенничество и ненадлежащее обращение с мусором.

Полиция также заявила, что ряд политиков подозревают в коррупции из-за этих арестов. Каких именно чиновников подозревают, неизвестно.