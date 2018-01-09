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В Украине усиливают охрану границы из-за нелегальных мигрантов

Государственная пограничная служба увеличит количество военнослужащих на направлениях линии границы со странами Европейского Союза и на восточном участке

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Охрана усилена в первую очередь в связи с возможной активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением сигарет и групп нелегальных мигрантов, и с целью предвзятого реагирования на возможные правонарушения на наиболее уязвимых направлениях.

Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений. Всего для выполнения поставленных задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих.

Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь. В Черновицкий пограничный отряд прибыли более полусотни военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками. Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут до конца этой недели в другие подразделения региональных управлений.

Биометрический контроль иностранцев в пунктах пропуска на украинской границе заработал с 1 января.
Работники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе России, которые отнесены к категории риска. Остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков
Систему биометрического контроля установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админграницах с временно оккупированным Крымом.
Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что российская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение биометрического контроля Украины.

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