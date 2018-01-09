В Украине произошло 1550 убийств за 2017 год. В полиции рассказали, сколько из них раскрыли

9 января, 2018, 14:17

За год в Украине было зарегистрировано более полутора тысяч убийств, виновников нашли в 89% случаев

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

За год в Украине было совершено 1551 убийство. Из них правоохранители смогли раскрыть 89%, а именно 1380 убийств.

В посте Аброськин также отметил, что полиция не может комментировать заявления "лиц, которые считают себя "специалистами".