В Украине произошло 1550 убийств за 2017 год. В полиции рассказали, сколько из них раскрыли
9 января, 2018, 14:17
За год в Украине было зарегистрировано более полутора тысяч убийств, виновников нашли в 89% случаев
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
За год в Украине было совершено 1551 убийство. Из них правоохранители смогли раскрыть 89%, а именно 1380 убийств.
В посте Аброськин также отметил, что полиция не может комментировать заявления "лиц, которые считают себя "специалистами".
- В декабре глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что за 11 месяцев 2017 года было зафиксировано 1242 убийства.
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