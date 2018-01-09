В Украине появилось 60 новых школ с 2014 года

9 января, 2018, 15:54

За период 2014-2017 годов количество построенных учебных заведений резко возросло благодаря децентрализации

Об этом сообщает пресс-центр инициативы "Децентрализация".

В период 2014-2017 годов в Украине построили 60 новых общеобразовательных учебных заведений. Самое крупное из них, а именно 25 построили в прошлом году.

Существенный рост строительства школ в Министерстве регионального развития объясняют ростом государственной финансовой поддержки на развитие территориальных общин и развитием их инфраструктуры, а также ростом поступлений в местные бюджеты.

Известно, что в 2014 году правительство направило всего полмиллиарда на социально-экономическое развитие. В 2017 году эта цифра выросла до 15 млрд гривень.

"Ситуация коренным образом стала меняться с 2015 года - это год, когда Правительство внедрило первый этап финансовой децентрализации. С тех пор растут наполнение местных бюджетов и государственная финансовая поддержка на развитие территориальных общин и развитие их инфраструктуры", - сказал первый заместитель Министра регионального развития Вячеслав Негода.

В то же время отмечается, что многие местные бюджеты имеют значительные остатки средств, которые неоправданно лежат на банковских депозитах вместо того, чтобы вливаться в экономику и инвестирование.

В июне президент Порошенко заявил, что за 3 года децентрализации власти в Украине местные бюджеты увеличились в среднем на 100 млрд грн.

В 2018 год бюджет предусматривает выделение 10 млрд грн на региональное развитие.