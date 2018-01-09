В Украине будут продавать самое дешевое авто в мире. Его фото и характеристика
Об этом сообщает AUTO-Consulting.
Отмечается, что формально Bajaj Qute - это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и четырьмя местами. Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с небывалой цене. Ожидается, что авто будет стоить меньше $4 тыс.
Длина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а высота - 1650 мм.
Автомобиль оснащен одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 к. с.
Максимальная скорость - 70 км/час. Масса - 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая "секвенталка".
Есть у Bajaj Qute и багажник на 44 л, плюс сзади за сиденьем также есть небольшой отсек.
Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов - стальной монокок. Кондиционер, только вентилятор.
В компании-импортера говорят, что спрос на самый доступный автомобиль на рынке все же будет. Его покупателями видят "коммерсантов", которые специализируются на доставках мелких товаров или в качестве транспорта для курьерских служб.
Окончательный ценник на Bajaj Qute в Украине еще не объявлен, но в издании отмечают, что это должна быть самая низкая цена на рынке.
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